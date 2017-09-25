В Ереване пройдет 5-й ежегодный Vegan Fest
25 сентября 2017 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - 1 октября в Ереване состоится 5-й ежегодный фестиваль Vegan Fest Yerevan, посвященный защите животных и здоровому образу жизни.
Фестиваль пройдет с 13:00 (по Еревану) до вечера в парке Маштоца.
Девиз фестиваля: «Выбери жизнь». Цель фестиваля - информировать людей об эксплуатации животных в нашей жизни, содействовать здоровому образу жизни и защитить планету от неоправданного вреда животноводства.
В рамках фестиваля будут проведены разные концерты, игры, культурные, развлекательные, спортивные мероприятия и семинары по освобождению животных и здоровому образу жизни. У посетителей фестиваля будет возможность попробовать разные веган блюда.
Вход свободен для всех.
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