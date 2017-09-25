В Ереване пройдет заседание армяно-иракской межправительственной комиссии

PanARMENIAN.Net - В Ереване 25 сентября стартует четвертое заседание армяно-иракской межправительственной совместной комиссии по вопросам экономического, торгового, научного и технического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориального управления и развития.

Заседание будет проходить 25-26 сентября, иракская делегация уже прибыла в Армению. Третье заседание армяно-иракской межправительственной совместной комиссии прошло в 2016 году в Багдаде.

В ходе визита в Армению возглавляющий иракскую делегацию министр сельского хозяйства проведет встречи с высокопоставленными должностными лицами.