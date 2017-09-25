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В вузах РФ увеличат число мест для студентов из Армении по IT-специальностям

В вузах РФ увеличат число мест для студентов из Армении по IT-специальностям
25 сентября 2017 - 12:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости увеличения числа армянских студентов в российских вузах по IT-специальностям.

«Армению очень интересует подготовка инженерных кадров и ребят, которые будут работать в области информационных технологий. Мы готовы расширять это направление нашего взаимодействия. И мы делаем все возможное, чтобы расширить количество поступающих студентов [из Армении] именно на эти специальности в следующем учебном году», - сказала глава Минобрнауки на пресс-конференции в министерстве образования и науки Республики Армения, пишет ТАСС.

Она отметила, что многие российские вузы уже имеют тесные связи с армянскими коллегами, в частности РУДН И МИФИ, по направлению подготовки этих специальностей.

«На территориии Армении действует несколько филиалов российских вузов. Среди них филиал МГУ имени Ломоносова и Российский экономический университет имени Плеханова, общее количество студентов, обучающихся в филиалах российских вузов, превышает 3.5 тыс человек. Это очень важная цифра, которая должна увеличиваться», - сказала министр.

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Tass.ru: Россия увеличит число мест для студентов из Армении в вузах по IT-специальностям
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