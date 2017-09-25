В вузах РФ увеличат число мест для студентов из Армении по IT-специальностям
25 сентября 2017 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о необходимости увеличения числа армянских студентов в российских вузах по IT-специальностям.
«Армению очень интересует подготовка инженерных кадров и ребят, которые будут работать в области информационных технологий. Мы готовы расширять это направление нашего взаимодействия. И мы делаем все возможное, чтобы расширить количество поступающих студентов [из Армении] именно на эти специальности в следующем учебном году», - сказала глава Минобрнауки на пресс-конференции в министерстве образования и науки Республики Армения, пишет ТАСС.
Она отметила, что многие российские вузы уже имеют тесные связи с армянскими коллегами, в частности РУДН И МИФИ, по направлению подготовки этих специальностей.
«На территориии Армении действует несколько филиалов российских вузов. Среди них филиал МГУ имени Ломоносова и Российский экономический университет имени Плеханова, общее количество студентов, обучающихся в филиалах российских вузов, превышает 3.5 тыс человек. Это очень важная цифра, которая должна увеличиваться», - сказала министр.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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