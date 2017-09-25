Коллекция армянского дизайнера Ариги Торосян будет представлена на Неделе моды в Париже
25 сентября 2017 - 13:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Коллекция армянского дизайнера Ариги Торосян, основавшей бренд Arigato, будет представлена в рамках Paris Fashion Week SS 2018.
Как сообщила в беседе с PanARMENIAN.Net дизайнер, с 28 сентября по 4 октября в Париже, в рамках недели моды, будет действовать ее шоурум под названием Ozone, в котором будет представлена женская коллекция весна-лето 2018 года.
«Коллекция называется Elemental Impression, в основе - 3 основных геометрических элемента, существующих в природе и вдохновляющих на творение,- треугольник, круг, квадрат. Люди ежедневно либо находятся в контакте с этими элементами, либо видят их в своем окружении. В этой коллекции вы обнаружите сильное влияние геометрических элементов на одно из самых важных творений людей - одежду. Вся одежда в коллекции изготовлена в Армении»,- пояснила Торосян.
Это не первый раз, когда Арига Торосян принимает участие в Неделе моде в Париже. Ранее ее коллекция была представлена в Париже в марте в рамках Paris Fashion Week AW 2017-2018.
Неделя моды в Париже — финальная и самая важная из четырех мировых Недель регулярно проводится с 1973 года. Самое авторитетное событие модной индустрии организуется дважды в год — в начале марта и в конце сентября — начале октября. Именно здесь проходят показы коллекций самых знаменитых Домов моды — Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Balmain, Chloé, Nina Ricci, Lanvin, Balenciaga и десятки других.
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