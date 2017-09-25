Министр образования: Русский язык в Армении получил статус иностранного
25 сентября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Русский язык отныне имеет в Армении статус иностранного языка. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр образования и науки республики Левон Мкртчян.
По словам министра, единственным государственным языком в Армении является и останется армянский язык, поскольку Армения - независимое, суверенное государство.
«Это аксиоматичная истина. Все остальные языки - иностранные», - подчеркнул он.
Как напомнил министр, по традиции, еще с советских времен, русский язык широко распространен в Армении, однако никакого статуса до сих пор не имел.
К примеру, «когда сегодня наши дети поступают в вузы, то по предмету «иностранный язык» они сдают экзамен по английскому, французскому, немецкому, испанскому или итальянскому языкам, - отметил Мкртчян. - Русского среди этих языков нет, и сдавать экзамен по русскому абитуриенты не могут».
«Отныне мы фиксируем, что русский язык имеет в Армении статус иностранного языка», - подчеркнул руководитель ведомства.
Минобрнауки Армении разработало отдельную концепцию обучения русскому языку, которая вынесена на общественное обсуждение. Среди предусмотренных мер - открытие школ и увеличение числа классов с углубленным изучением русского языка, с преподаванием ряда предметов на русском языке.
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