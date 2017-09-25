Microsoft и Facebook создали новый кабель: Он может передавать 160 терабит данных в секунду
25 сентября 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Microsoft, Facebook и телекоммуникационная корпорация Telxius завершили создание Marea — самого технологически продвинутого подводного кабеля на сегодняшний день. Marea может передавать до 160 терабит данных в секунду, что, согласно заявлению Microsoft, «более чем в 16 миллионов раз быстрее, чем среднестатистическое домашнее интернет-соединение, что позволяет одновременно транслировать 71 миллион видеороликов в HD-качестве».
Marea пересекает Атлантический океан на глубине более чем на 5200 метров ниже уровня моря, соединяя Вирджиния-Бич с Бильбао, что в Испании. Длина этого чуда инженерной мысли составляет целых 6 600 км, а общий вес порядка 4.65 миллионов килограммов, пишет «Популярная механика».
К 2025 году ожидается восьмикратное увеличение трафика на текущих цифровых сервисах, а потому потенциал нового кабеля будет реализован на все 100%.
Важным достоинством Marea является также и то, что в будущем его можно будет кастомизировать и настраивать для взаимодействия с различными сетевыми устройствами.
В настоящее время в Microsoft представлен широкий спектр облачных сервисов, которые компания планирует улучшить с помощью Marea: от Bing и Office 365 до Skype и Xbox Live. Для Facebook Marea в первую очередь интересен как средство, которое позволит социальной сети поддерживать VR-интерфейс.
Стимулом для создания кабеля стал ураган Сэнди, который в 2012 году вызвал массовое нарушение сетевых коммуникаций и оставил США без интернета и телефонной связи на несколько дней.
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