Microsoft и Facebook создали новый кабель: Он может передавать 160 терабит данных в секунду

PanARMENIAN.Net - Microsoft, Facebook и телекоммуникационная корпорация Telxius завершили создание Marea — самого технологически продвинутого подводного кабеля на сегодняшний день. Marea может передавать до 160 терабит данных в секунду, что, согласно заявлению Microsoft, «более чем в 16 миллионов раз быстрее, чем среднестатистическое домашнее интернет-соединение, что позволяет одновременно транслировать 71 миллион видеороликов в HD-качестве».

Marea пересекает Атлантический океан на глубине более чем на 5200 метров ниже уровня моря, соединяя Вирджиния-Бич с Бильбао, что в Испании. Длина этого чуда инженерной мысли составляет целых 6 600 км, а общий вес порядка 4.65 миллионов килограммов, пишет «Популярная механика».

К 2025 году ожидается восьмикратное увеличение трафика на текущих цифровых сервисах, а потому потенциал нового кабеля будет реализован на все 100%.

Важным достоинством Marea является также и то, что в будущем его можно будет кастомизировать и настраивать для взаимодействия с различными сетевыми устройствами.

В настоящее время в Microsoft представлен широкий спектр облачных сервисов, которые компания планирует улучшить с помощью Marea: от Bing и Office 365 до Skype и Xbox Live. Для Facebook Marea в первую очередь интересен как средство, которое позволит социальной сети поддерживать VR-интерфейс.

Стимулом для создания кабеля стал ураган Сэнди, который в 2012 году вызвал массовое нарушение сетевых коммуникаций и оставил США без интернета и телефонной связи на несколько дней.