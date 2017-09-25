Анкара угрожает прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана
25 сентября 2017 - 16:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым пригрозил прекратить транзит нефти из Курдской автономии Ирака из-за проходящего там референдума о независимости.
По словам Йылдырыма, такая экономически сильная страна, как Турция, готова к потерям в 300-500 миллионов долларов от транзита нефти, когда на кону стоит вопрос национальной безопасности, пишет РИА Новости со ссылкой на канал NTV.
25 сентября в Иракском Курдистане началось голосование о независимости региона. Принять участие в голосовании могут все граждане Ирака, зарегистрированные на «территории Иракского Курдистана и курдских территориях за его пределами». Кроме того, избиратели за пределами региона могут проголосовать онлайн.
Против референдума выступают Ирак, Турция и ряд других стран региона. Накануне Иран и Турция начали учения у границ северного Ирака. Президент Иракского Курдистана Масуд отметил, что эти страны вправе проводить учения на своей территории, добавив, что никакой угрозы безопасности референдум не несет.
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