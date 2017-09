В Ереване стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus

PanARMENIAN.Net - В некоторые ереванские магазины уже завезли iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Цены смартфонов варьируются от 499 тысяч драм до 750 тысяч (от около 1044 долларов до 1570 долларов).

В частности,iPhone 8 64 GB можно купить от 499 до 550.000 драм, iPhone 8 256 GB - от 595 до 650.000 драм, iPhone 8 Plus 64 GB можно приобрести от 599 до 650.000 драм, а iPhone 8 Plus 256 GB - от 659 до 750.000 драм.

Компания Apple начала 22 сентября продажи смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus в странах первой волны запуска. iPhone 8 и iPhone 8 Plus доступны в золотистом, золотистом и цвете «серый космос» с памятью 64 ГБ и 256 ГБ. В США цены на iPhone 8 и iPhone 8 Plus стартуют от $699 и $799 за версии с 64 ГБ, модели с 256 ГБ стоят $849 и $949.