Лапшин: В Израиле мой случай приравнивается к пребыванию в плену в мусульманской стране
25 сентября 2017 - 17:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин, возвратившийся из азербайджанского заключения в Израиль, рассказал о том, что проходит курс медицинской и психологической реабилитации от азербайджанской тюрьмы.
«В первую очередь надо обследоваться у психиатра, затем анализы крови, МРТ, лор, хирург, невролог, проверка на туберкулез. Это обусловлено тем, что мой случай приравнивается фактически к пребыванию в плену в мусульманской стране, где не соблюдаются никакие нормы и правила. Тем более, что очевидны следы насилия, включающие побои и удушение»,- написал Лапшин в своем «Живом журнале».
По его словам, несмотря на то что он уже 10 дней, как дома, продолжает каждые 2 дня посещать врачей.
«На прошлой неделе делали мне МРТ и обнаружили травму язычной кости. Это происходит при жестоких избиениях в области шеи и челюсти, либо при сильном удушении. Завтра снова иду к хирургу смотреть, как идет заживление этой маленькой, но очень важной для дыхания и речи косточки. Невролог долго и тщательно меня проверял и отметил некоторые проблемы неврологического свойства на правой руке, плюс на шее и языке. Он сказал, что это не инсульт и должно за пару недель вернуться в норму»,- отметил блогер.
Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Более мощная версия Nokia 8 выйдет в октябре 20 октября станет доступна версия Nokia 8 с увеличенным объемом памяти - 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти
В Ереване стартовали продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus В частности, iPhone 8 64 GB можно купить от 499 до 550.000 драм, iPhone 8 256 GB - от 595 до 650.000 драм
Гражданин Ирана незаконно пересек армяно-турецкую границу: Его задержали В ходе задержания нарушитель границы сопротивления не оказал. При личном досмотре, документов удостоверяющих личность и запрещенных предметов при нем не обнаружено
Microsoft и Facebook создали новый кабель: Он может передавать 160 терабит данных в секунду Marea пересекает Атлантический океан на глубине более чем на 5200 метров ниже уровня моря, соединяя Вирджиния-Бич с Бильбао, что в Испании