Лапшин: В Израиле мой случай приравнивается к пребыванию в плену в мусульманской стране

PanARMENIAN.Net - Российско-израильский блогер Александр Лапшин, возвратившийся из азербайджанского заключения в Израиль, рассказал о том, что проходит курс медицинской и психологической реабилитации от азербайджанской тюрьмы.

«В первую очередь надо обследоваться у психиатра, затем анализы крови, МРТ, лор, хирург, невролог, проверка на туберкулез. Это обусловлено тем, что мой случай приравнивается фактически к пребыванию в плену в мусульманской стране, где не соблюдаются никакие нормы и правила. Тем более, что очевидны следы насилия, включающие побои и удушение»,- написал Лапшин в своем «Живом журнале».

По его словам, несмотря на то что он уже 10 дней, как дома, продолжает каждые 2 дня посещать врачей.

«На прошлой неделе делали мне МРТ и обнаружили травму язычной кости. Это происходит при жестоких избиениях в области шеи и челюсти, либо при сильном удушении. Завтра снова иду к хирургу смотреть, как идет заживление этой маленькой, но очень важной для дыхания и речи косточки. Невролог долго и тщательно меня проверял и отметил некоторые проблемы неврологического свойства на правой руке, плюс на шее и языке. Он сказал, что это не инсульт и должно за пару недель вернуться в норму»,- отметил блогер.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.