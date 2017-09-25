Более мощная версия Nokia 8 выйдет в октябре
25 сентября 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания HMD Global подтвердила подготовку топовой версии смартфона Nokia 8.
20 октября в Европе станет доступна версия Nokia 8 с увеличенным объемом памяти - 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена составит 669 евро. Что более чем на 90 евро больше стандартной версии Nokia 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, пишет Ferra.ru со ссылкой на немецкий ресурс Winfuture.
В остальном параметры Nokia 8 сохранятся.
Nokia 8 стал первым смартфоном на ОС Android с оптикой Zeiss. Одной из его изюминок стала возможность вести двустороннюю видеотрансляцию в реальном времени в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры, при этом экран разделяется на две части. Кроме того, это первый смартфон с технологией Nokia OZO Audio для записи объемного звука.
Nokia 8 заключен в металлический бесшовный корпус. Он оснащается 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера получила 13-мегапиксельный цветной сенсор c оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный монохромный сенсор), фазовый автофокус, ИК-дальномер, двухцветную вспышку. Фронтальная камера тоже на 13 Мп.
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Смартфон получил 5.8-дюймовый OLED-дисплей, который занимает практически всю фронтальную панель. Он имеет разрешение 2436 на 1125 точек
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