// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Более мощная версия Nokia 8 выйдет в октябре

Более мощная версия Nokia 8 выйдет в октябре
25 сентября 2017 - 17:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания HMD Global подтвердила подготовку топовой версии смартфона Nokia 8.

20 октября в Европе станет доступна версия Nokia 8 с увеличенным объемом памяти - 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена составит 669 евро. Что более чем на 90 евро больше стандартной версии Nokia 8 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, пишет Ferra.ru со ссылкой на немецкий ресурс Winfuture.

В остальном параметры Nokia 8 сохранятся.

Nokia 8 стал первым смартфоном на ОС Android с оптикой Zeiss. Одной из его изюминок стала возможность вести двустороннюю видеотрансляцию в реальном времени в Facebook или YouTube, одновременно используя фронтальную и основную камеры, при этом экран разделяется на две части. Кроме того, это первый смартфон с технологией Nokia OZO Audio для записи объемного звука.

Nokia 8 заключен в металлический бесшовный корпус. Он оснащается 5,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Основная камера получила 13-мегапиксельный цветной сенсор c оптической стабилизацией и 13-мегапиксельный монохромный сенсор), фазовый автофокус, ИК-дальномер, двухцветную вспышку. Фронтальная камера тоже на 13 Мп.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: HMD выпустит помощневший Nokia 8 в октябре
 Самое значимое
Партнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынокПартнеры со всего мира։ Zangi завоевывает B2B рынок
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»Премьеру Армении представили инициативу по вручению премии «Лучший IT-стартап»
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап»
Представлены Apple Watch Series 3 и станция беспроводной зарядки AirPowerПредставлены Apple Watch Series 3 и станция беспроводной зарядки AirPower
В Apple Watch Series 3 используется новая платформа с двухъядерным процессором, который, как было отмечено, на 70% быстрее своего предшественника
Apple представила iPhone X с безрамочным экраномApple представила iPhone X с безрамочным экраном
Смартфон получил 5.8-дюймовый OLED-дисплей, который занимает практически всю фронтальную панель. Он имеет разрешение 2436 на 1125 точек
Partner news
 Статьи
«Россия, ты одурела!»

Как государство взъелось на Telegram

 Самое читаемое в разделе
Новый рекорд в YouTube: Барьер в 3 млрд просмотров преодолен
Камера iPhone 8 сможет записывать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду
Бот компании Маска OpenAI выиграл профессионалов в Dota 2
SpaceX запланировала запуск Falcon Heavy на ноябрь
Главная
Все новости
Обзор: ИТ и Технологии
Другие новости раздела
 Последние новости
Лапшин: В Израиле мой случай приравнивается к пребыванию в плену в мусульманской стране По его словам, несмотря на то что он уже 10 дней, как дома, продолжает каждые 2 дня посещать врачей
Гражданин Ирана незаконно пересек армяно-турецкую границу: Его задержали В ходе задержания нарушитель границы сопротивления не оказал. При личном досмотре, документов удостоверяющих личность и запрещенных предметов при нем не обнаружено
Анкара угрожает прекратить транзит нефти из Иракского Курдистана По словам Йылдырыма, такая экономически сильная страна, как Турция, готова к потерям в 300-500 миллионов долларов от транзита нефти, когда на кону стоит вопрос национальной безопасности
Министр образования: Русский язык в Армении получил статус иностранного «Это аксиоматичная истина. Все остальные языки - иностранные», - подчеркнул он