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BBC: Как Путин оказался на детской площадке в Армении

BBC: Как Путин оказался на детской площадке в Армении
26 сентября 2017 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - На детской площадке в армянском городе Ванадзор появился необычный гость. Это президент России Владимир Путин - правда, картонный.

По словам хозяина площадки Тиграна Степаняна, портрет президента особенно привлекает туристов.

«Люди приходят, фотографируются. И дети, и взрослые. Даже иностранцы - недавно была группа из Италии. Все хотят сфотографироваться с Путиным», - говорит Тигран, передает BBC.

Идея сделать картонного президента в полный рост посетила Тиграна еще в 1990-е. Тогда он жил в Москве и за 25 рублей на Арбате сфотографировался с фигурой Горбачева.

«Люди на этом зарабатывали деньги. Я подумал, а почему бы мне не зарабатывать?» - решил Тигран.

Раньше рядом с президентом Путиным стояла фигура Барака Обамы. Но однажды несколько не вполне трезвых жителя Ванадзора обвинили Обаму в падении курса драма и сломали картонного президента США.

Теперь компанию картонному Владимиру Путину составляет только Волк из мультфильма «Ну, погоди!».

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BBC. Как Путин оказался на детской площадке в Армении?
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