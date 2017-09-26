Представители кипрского министерства: Армянский язык - неотъемлемая часть истории Кипра
26 сентября 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Специалисты Совета Европы по делам национальных меньшинств посетили Кипр, где провели встречи с представителями министерства образования и культуры.
В ходе встреч представители кипрского министерства отметили, что армянский и кипрский-арабский языки являются неотъемлемой частью истории и культуры Кипра.
Специалисты Совета Европы также провели встречи с депутатами кипрского парламента, которые представляют интересы армянской общины Кипра, пишет Rusarminfo со ссылкой на греческое издание Alithia.
Издание также сообщает, что армянский язык на ряду с кипрским-арабским признаны в качестве официального языка национальных меньшинств.
Согласно переписи населения 2011 года, на Кипра проживает около 4 тысяч армян.
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