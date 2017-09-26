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Представители кипрского министерства: Армянский язык - неотъемлемая часть истории Кипра

Представители кипрского министерства: Армянский язык - неотъемлемая часть истории Кипра
26 сентября 2017 - 11:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Специалисты Совета Европы по делам национальных меньшинств посетили Кипр, где провели встречи с представителями министерства образования и культуры.

В ходе встреч представители кипрского министерства отметили, что армянский и кипрский-арабский языки являются неотъемлемой частью истории и культуры Кипра.

Специалисты Совета Европы также провели встречи с депутатами кипрского парламента, которые представляют интересы армянской общины Кипра, пишет Rusarminfo со ссылкой на греческое издание Alithia.

Издание также сообщает, что армянский язык на ряду с кипрским-арабским признаны в качестве официального языка национальных меньшинств.

Согласно переписи населения 2011 года, на Кипра проживает около 4 тысяч армян.

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Rusarminfo. Армянский язык является неотъемлемой частью истории Кипра
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