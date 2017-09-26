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Трудовые мигранты из Армении и их семьи смогут лечиться в России бесплатно

Трудовые мигранты из Армении и их семьи смогут лечиться в России бесплатно
26 сентября 2017 - 12:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС, в частности, из Армении, получат в России полное медицинское страхование. Об этом министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила 26 сентября на открытии третьего армяно-российского форума здравоохранения.

«Подготовлено соглашение о том, что трудовые мигранты будут обеспечиваться полисами полного медстрахования», — сказала Скворцова, пишет Sputnik-Армения.

По ее словам, трудовые мигранты в России, среди которых много выходцев из Армении, получат скорую и экстренную бесплатную помощь. Пакет медпомощи будет распространяться и на членов семей трудовых мигрантов. Для реализации программы необходимо получить согласие армянской стороны и подготовить соответствующее соглашение.

«Мы в сжатые сроки рассмотрим предложение наших коллег, препятствий с армянской стороны не будет. Более того, мы намерены внести свою лепту», — сказал министр здравоохранения Армении Левон Алтунян.

С 1 января 2017 года пребывающие в России трудовые мигранты и их семьи из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получили доступ к бесплатной медпомощи — полюс обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

Третий армяно-российский форум здравоохранения открылся 26 сентября. В рамках форума медики из России и Армении обсудят ряд вопросов по здравоохранению, в частности борьбу с употреблением табака среди разных слоев населения, формирование рынка лекарственных препаратов и медицинских изделий.

Ссылки по теме:
Armeniasputnik.am: Трудовых мигрантов из Армении будут лечить в России бесплатно
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