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ВС Армении провели учения с участием РСЗО «Смерч» (видео)

ВС Армении провели учения с участием РСЗО «Смерч»
 26 сентября 2017 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянские ВС провели учения с применением реактивных систем залпового огня «Смерч». Об этом стало известно из распространенного отрывка из передачи «Зинуж», полный выпуск которой намечен на 30 сентября.

РЗСО «Смерч» были впервые продемонстрированы 21 сентября 2016 года на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении.

Армения получила экспортный кредит на закупку российского вооружения общим объемом около 200 млн долларов в 2015 году. По этому соглашению, Армении должны быть поставлены РСЗО «Смерч», ПЗРК «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», управляемые ракеты 9М113М к противотанковому комплексу «Конкурс-М», гранатометы РПГ-26, средства связи и бронеавтомобили.

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