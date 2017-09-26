Председатель НС РА: Армения ожидает взвешенной позиции Грузии по карабахскому урегулированию

PanARMENIAN.Net - Находящаяся в Грузии с официальным визитом делегация во главе с председателем парламента Армении Ара Баблояном встретилась с президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Коснувшись урегулирования нагорно-карабахской проблемы, Баблоян, в частности, отметил: «Армения высоко ценит роль Грузии в вопросах региональной безопасности Южного Кавказа и ожидает взвешенной позиции Грузии в процессе урегулирования карабахской проблемы. В нашем представлении мирное урегулирование конфликта не имеет альтернативы. Карабахская проблема, являясь проблемой прав человека, может быть разрешена только посредством свободного самоопределения народа Арцаха».

Глава парламента Армении подчеркнул, что развязанная Азербайджаном гонка вооружений – серьезная угроза для всех стран региона.

На встрече были обсуждены также вопросы армяно-грузинского сотрудничества в различных сферах. Баблоян отметил, что сформирована группа дружбы Армения – Грузия во главе с вице-спикером парламента, нацеленная на активную и разностороннюю деятельность. Спикер отметил, что парламент готов в рамках своих полномочий сделать все возможное для еще большего углубления армяно-грузинских отношений.

Президент Грузии отметил явный прогресс отношений между двумя странами за 25 лет и заметил, что Грузия всегда готова к обсуждению с Арменией любого вопроса, максимальному развитию взаимоотношений во всех областях.

Обратившись к карабахской проблеме, он подчеркнул: «Ясно одно: для нас - малых народов, подобные конфликты могут быть губительны. Мы молимся за мир в регионе».

В тот же день делегация Армении встретилась с патриархом всея Грузии Илией Вторым.