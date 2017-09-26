Apple и Google возглавляют рейтинг 100 самых дорогих брендов мира

PanARMENIAN.Net - Apple, Google и Microsoft заняли верхние строчки рейтинга 100 ведущих мировых брендов 2017 года по версии Interbrand Corp.

При этом Apple и Google пятый год сохраняют лидерство, а Microsoft сместила с третьего места Coca-Cola.

Стоимость бренда Apple оценивается в 184.15 миллиарда долларов — прибавила 3 процента за год, бренд Google подорожал на 6 процентов, 141.7 миллиарда. Бренд Microsoft также оценивается выше прошлогоднего — почти в 80 миллиардов (рост на 10 процентов), пишет Lenta.ru.

Coca-Cola потеряла за год пять процентов стоимости своего бренда (оценивается в 69.3 миллиарда долларов) и опустилась на одну строчку в рейтинге, заняв четвертое место. За ней следуют Amazon (64.8 миллиарда долларов), Samsung (56.2 миллиарда), Toyota (50.3 миллиарда). Впервые в первую десятку рейтинга Interbrand попала соцсеть Facebook (48.2 миллиарда), стоимость бренда которой за год прибавила 48 процентов, на девятом и десятом месте — Mercedes-Benz (47.8 миллиарда долларов) и IBM (46.8 миллиарда) соответственно.

Google, Apple, Microsoft, Amazon и Facebook также входят в первую десятку другого рейтинга стоимости мировых брендов, который составляет британская Kantar Millward Brown.