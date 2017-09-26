Тренер из Гюмри удостоился главной награды Дня массового футбола УЕФА-2017

PanARMENIAN.Net - Сеник Аракелян, работающий с детьми в Ширакской области Армении, стал лауреатом главной награды Дня массового футбола УЕФА-2017 в номинации «Лучший лидер». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Аракелян - тренер любительского клуба «Трибуна» из Гюмри. В различных клубных мероприятиях в течение года принимает участие почти тысяча детей, учителей и тренеров. Особое внимание здесь уделяется работе с девушками, благодаря которой рушится один барьер за другим.

«Я занялся развитием женского футбола в 2013-м. В Гюмри было трудно собрать команду, потому что родители не хотели отдавать своих дочерей в футбол. Именно по этой причине я начал с работы с девушками-сиротами. В первое время я располагал только песчаным полем, у меня занимались 10 девушек. Постепенно их количество росло. Успех пришел в сезоне 2015/16, когда мы стали победителями групп А и В женского чемпионата Армении», - рассказал Аракелян.

«Стремясь к расширению, мы организуем мероприятия в школах и круглогодично проводим турниры. Благодаря нашей работе возможность играть в футбол получили несколько сотен девушек, из которых мы можем отобрать лучших», - добавил Аракелян.

Тренер в качестве представителя Федерации футбола Армении (ФФА) также занимается организацией различных мероприятий для детей с ограниченными физическими возможностями. Он посещает школы, рассказывает о своих занятиях, дает полезные советы учителям, а также тесно сотрудничает с местными властями в деле организации всевозможных турниров и мероприятий.

«Такие люди, как Сеник, очень важны для развития футбола, - отметила специалист ФФА по массовому футболу Лала Ерицян. - Они живут футболом, они являются его частью. Они умеют привлечь детское внимание в своих регионах, умеют показать, насколько интересным может быть футбол и насколько он важен для поддержания здорового образа жизни«.

«Также Сеник смог изменить отношение к женскому футболу в провинции, где этот вид спорта у нас традиционно развит не очень хорошо», - добавила Ерицян.