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Маск раскроет новые подробности системы для колонизации Марса

Маск раскроет новые подробности системы для колонизации Марса
26 сентября 2017 - 13:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава SpaceX Илон Маск в Twitter пообещал раскрыть новые подробности системы ITS (Interplanetary Transport System), предназначенной для колонизации Марса, представленной год назад.

«Основные улучшения и некоторые неожиданные приложения будут раскрыты в пятницу на конференции IAC2017 в Австралии», — написал бизнесмен, передает Lenta.ru.

Мероприятие IAC2017 (International Astronautical Congress), 68-й конгресс Международной федерации астронавтики, состоится 25-29 сентября в Аделаиде (Австралия).

Концепция ITS представлена Маском в 2016 году на 67-м одноименном мероприятии, проходившем в Гвадалахаре (Мексика). Конечной целью программы бизнесмен видит создание на Красной планете полностью автономного человеческого поселения. Техническая сторона проекта включает в себя, в частности, создание сверхтяжелой многоразовой ракеты и крупного пилотируемого корабля.

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