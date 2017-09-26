Оперная дива Рене Флеминг даст концерт в Ереване

PanARMENIAN.Net - Всемирно известная американская оперная певица, сопрано Рене Флеминг впервые приедет в Армению. 7 октября она даст концерт в Национальном академическом театре оперы и балета им. Спендиаряна с симфоническим оркестром театра во главе с дирижером Константином Орбеляном.

Четырхкратная обладательница «Грэмми» поздравит Национальный академический театр оперы и балета с 85-летием.

Концерт состоится в рамках фестиваля «Ереванские перспективы».

Рене Флеминг родилась 14 февраля 1959 года в семье музыкантов, преподавателей вокала. Дебютировала в 1986 году в партии Констанцы («Похищение из сераля» Моцарта). С 1988 года — в «Ковент Гарден». С 1991 года — солистка «Метрополитен Опера», однако регулярно выступает в самых разных театрах мира. Международная карьера Флеминг началась в 1996 году записью диска с оперой Моцарта «Так поступают все». Принимала участие во множестве музыкальных фестивалей, в том числе в Моцарт-фестивале в Линкольн-центре (США), международном фестивале в Сантандере (Испания), фестивале в Люцерне (Швейцария), фестивале «Дворцы Петербурга» (Россия).

«Коронной ролью» Флеминг считается партия графини Альмавива в «Свадьбе Фигаро». В 2002 году принимала участие в записи саундтрека к фильму «Властелин Колец. Возвращение короля». Рене Флеминг исполнила множество треков в фильмах трилогий «Властелин Колец» и «Хоббит».