Критик клана Алиевых получила альтернативную Нобелевскую премию
26 сентября 2017 - 14:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову премией «За правильный образ жизни», которую часто также называют альтернативной Нобелевской.
Награда присуждена за «мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне», сообщил фонд. Хадиджа Исмаилова стала первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии из Азербайджана, передает Deutsche Welle.
В сентябре 2015 года азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, расследовавшая случаи коррупции в руководстве Азербайджана, была осуждена на 7,5 лет лишения свободы по обвинениям, которые, как считают правозащитники, были сфабрикованы против нее в отместку за материалы о капиталах, недвижимости и компаниях, принадлежащих, по информации журналистки, семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Исмайлову признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищении, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении служебным положением.В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 годов лишения свободы на условное.
Одновременно с азербайджанской журналисткой альтернативной Нобелевской премией награжден индийский адвокат Колин Гонсальвес, работающий в сфере защиты прав человека, а также эфиопская правозащитница Йетнеберш Нигусси, которая борется за права инвалидов в Африке и во всем мире. Каждый из них получит по 105 тысяч евро. Кроме того, американский адвокат Роберт Билотт, специализирующийся на сфере защиты окружающей среды, стал почетным лауреатом, денежной премии он не получит.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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