Критик клана Алиевых получила альтернативную Нобелевскую премию

PanARMENIAN.Net - Шведский фонд Right Livelihood Award Foundation наградил азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову премией «За правильный образ жизни», которую часто также называют альтернативной Нобелевской.

Награда присуждена за «мужество и стойкость при разоблачении коррупции на высшем государственном уровне», сообщил фонд. Хадиджа Исмаилова стала первым лауреатом альтернативной Нобелевской премии из Азербайджана, передает Deutsche Welle.

В сентябре 2015 года азербайджанская журналистка Хадиджа Исмайлова, расследовавшая случаи коррупции в руководстве Азербайджана, была осуждена на 7,5 лет лишения свободы по обвинениям, которые, как считают правозащитники, были сфабрикованы против нее в отместку за материалы о капиталах, недвижимости и компаниях, принадлежащих, по информации журналистки, семье президента Азербайджана Ильхама Алиева. Исмайлову признали виновной в уклонении от уплаты налогов, хищении, незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении служебным положением.В мае 2017 года Верховный суд Азербайджана изменил меру пресечения с 7,5 годов лишения свободы на условное.

Одновременно с азербайджанской журналисткой альтернативной Нобелевской премией награжден индийский адвокат Колин Гонсальвес, работающий в сфере защиты прав человека, а также эфиопская правозащитница Йетнеберш Нигусси, которая борется за права инвалидов в Африке и во всем мире. Каждый из них получит по 105 тысяч евро. Кроме того, американский адвокат Роберт Билотт, специализирующийся на сфере защиты окружающей среды, стал почетным лауреатом, денежной премии он не получит.