Роскомнадзор угрожает Facebook блокировкой на территории РФ
26 сентября 2017 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook прекратит работу в России, если не исполнит закон о персональных данных, это может произойти в 2018 году. Об этом 26 сентября журналистам заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Закон «О персональных данных» вступил в силу в РФ 1 сентября 2015 года. Он обязывает как российские, так и иностранные компании осуществлять хранение персональных данных россиян на территории России.
«Закон обязателен для всех, и поэтому сомнений нет - то есть в любом случае мы либо добьемся того, чтобы закон был исполнен, либо компания прекратит работу на территории РФ, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет», - подчеркнул он, пишет ТАСС.
«Официальных писем к нам не поступало, - добавил он. - У нас в планах проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook нет, а в 2018 году подумаем».
«Мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети, - сказал он. - Поэтому мы будем добиваться, чтобы 242-й закон компанией Facebook был соблюден».
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Аронян вновь сыграл вничью с Лижэнем в финале Кубка мира по шахматам: Все решит тай-брейк Первые три партии также завершились вничью. Общий счет матча стал 2:2.
Армения завоевала еще одно золото и бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике В соревновании юношей до 17 лет в весовой категории 69 кг выступили Армен Григорян и Рафик Арутюнян
Мхитарян надеется на поддержку армянских болельщиков в матче с ЦСКА Однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью не уверен, что Мхитарян выйдет на поле. По его словам, участие Мхитаряна в пресс-конференции не означает, что он выйдет на поле
СМИ: Билл Гейтс перешел на Android-смартфон Гейтс также рассказал, что использует компьютер на Windows, а на Android-смартфон перешел совсем недавно