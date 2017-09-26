// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд

Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
26 сентября 2017 - 16:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла, пытаясь установить мировой рекорд на глубине 231 метр.

Трагедия произошла 24 сентября в греческом заливе Торонеос. 45-летняя спортсменка и ее муж Михаил попытались опуститься на глубину 231 метр, тогда как ранее в открытой воде никто из женщин не опускался ниже 211 метров, пишет Eurosport со ссылкой на Оffnews.bg.

В процессе погружения женщина почувствовала себя плохо, она оказалась дезориентирована в полной темноте и потеряла сознание. На поверхность ее подняли уже мертвой.

Муж сумел всплыть и был доставлен в больницу с симптомами кессонной болезни.

Теодора и Михаил Балабановы руководили собственной школой дайвинга в Греции.

Ссылки по теме:
Eurosport: Болгарская аквалангистка погибла, пытаясь установить мировой рекорд на глубине 231 метр
 Самое значимое
Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»Sportskeeda: Мхитарян стал опорой «Манчестер Юнайтед»
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
Аронян вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматамАронян вышел в 1/16 финала Кубка мира по шахматам
Представляющий США Самуэль Севян на тай-брейке уступил китайцу Ли Чао счетом 0,5:1,5
Аронян стартовал с победы на Кубке мира по шахматам в ТбилисиАронян стартовал с победы на Кубке мира по шахматам в Тбилиси
Другие представители Армении Грант Мелкумян и Роберт Ованнисян стартовали с ничьей
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
МЮ номинировал Мхитаряна, Погба и Ибрагимовича на звание игрока сезона Лиги Европы
The National: Значимость Мхитаряна для «МЮ» растет
Аронян сыграл вничью со Свидлером: Последний соперник – Карлсен.
Аронян одержал победу в первом туре Кубка Сигнфилда
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Пайлан выразил поддержку арестованным турецким оппозиционным журналистам «Призываю всех собраться в Палате правосудия Стамбула с тем, чтобы выразить поддержку арестованным журналистам. Я также буду присутствовать на судебном заседании. Свободу!» – написал Пайлан
СМИ: Билл Гейтс перешел на Android-смартфон Гейтс также рассказал, что использует компьютер на Windows, а на Android-смартфон перешел совсем недавно
В Чехии выясняют, как их оружие попало в Азербайджан На вывоз военной техники из страны компания должна получать согласие МВД, МИД и министерства обороны
ОМОН не разрешил армянским фанатам подойти к Мхитаряну в московском аэропорту У большинства собравшихся любимым игроком в составе МЮ является армянский полузащитник Генрих Мхитарян