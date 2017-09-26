Болгарская аквалангистка погибла при попытке установить мировой рекорд
26 сентября 2017 - 16:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Болгарская аквалангистка Теодора Балабанова погибла, пытаясь установить мировой рекорд на глубине 231 метр.
Трагедия произошла 24 сентября в греческом заливе Торонеос. 45-летняя спортсменка и ее муж Михаил попытались опуститься на глубину 231 метр, тогда как ранее в открытой воде никто из женщин не опускался ниже 211 метров, пишет Eurosport со ссылкой на Оffnews.bg.
В процессе погружения женщина почувствовала себя плохо, она оказалась дезориентирована в полной темноте и потеряла сознание. На поверхность ее подняли уже мертвой.
Муж сумел всплыть и был доставлен в больницу с симптомами кессонной болезни.
Теодора и Михаил Балабановы руководили собственной школой дайвинга в Греции.
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