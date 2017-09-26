ОМОН не разрешил армянским фанатам подойти к Мхитаряну в московском аэропорту

PanARMENIAN.Net - Прилет манчестерской команды в Россию вызвал предсказуемый ажиотаж. Около пятидесяти болельщиков собралось поздним вечером 25 сентября в аэропорту Шереметьево. Однако прикоснуться к звездам футбола поклонникам «Манчестер Юнайтед» не удалось. Виной тому кордон из сотрудников ОМОН, бережно оградивших англичан от фанатов, пишет «Спорт-Экспресс».

У большинства собравшихся любимым игроком в составе МЮ является армянский полузащитник Генрих Мхитарян. Что и не удивительно, пишет издание, так как около половины болельщиков были армяне. Несколько даже пришли в национальных флагах страны. Поэтому выход полузащитника многие встретили овациями. Сам игрок засмущался, но отказался сфотографироваться и дать автографы. В ответ на это из толпы стала доноситься армянская речь, однако футболист не среагировал.

Встреча ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» пройдет в среду, 27 сентября. Начало игры – 22.45 по ереванскому времени.Жозе Моуринью взял в поездку 19 футболистов: Давид де Хеа, Серхио Ромеро, Жоэл Перейра, Эрик Бейи, Крис Смоллинг, Дейли Блинд, Виктор Линделеф, Аксель Туанзебе, Маттео Дармиан, Андер Эррера, Неманья Матич, Скотт Мактомини, Джесси Лингард, Эшли Янг, Генрих Мхитарян, Хуан Мата, Ромелу Лукаку, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.