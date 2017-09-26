СМИ: Билл Гейтс перешел на Android-смартфон
26 сентября 2017 - 17:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался в интервью, что перешел на Android-смартфон.
Предполагается, что до этого предприниматель пользовался Windows Phone. Известно, что именно смартфоны с этой операционной системой использовали дети бизнесмена, которым запрещалось пользоваться Apple.
Гейтс также рассказал, что использует компьютер на Windows, а на Android-смартфон перешел совсем недавно. И тем не менее, на гаджете предпринимателя установлено много софта от Microsoft, пишет Korrespondent.net со ссылкой на CNet.
На удивленный вопрос журналиста о наличии iPhone Билл Гейтс уверенно отметил: «Нет, iPhone нет».
Такая кардинальная позиция экс-гендиректора Microsoft идет вразрез с более демократичным отношением к продукции Apple нынешнего CEO Сатьи Наделлы. Последний несколько лет назад продемонстрировал почтовый сервис Outlook на своем iPhone.
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