СМИ: Билл Гейтс перешел на Android-смартфон

PanARMENIAN.Net - Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс признался в интервью, что перешел на Android-смартфон.

Предполагается, что до этого предприниматель пользовался Windows Phone. Известно, что именно смартфоны с этой операционной системой использовали дети бизнесмена, которым запрещалось пользоваться Apple.

Гейтс также рассказал, что использует компьютер на Windows, а на Android-смартфон перешел совсем недавно. И тем не менее, на гаджете предпринимателя установлено много софта от Microsoft, пишет Korrespondent.net со ссылкой на CNet.

На удивленный вопрос журналиста о наличии iPhone Билл Гейтс уверенно отметил: «Нет, iPhone нет».

Такая кардинальная позиция экс-гендиректора Microsoft идет вразрез с более демократичным отношением к продукции Apple нынешнего CEO Сатьи Наделлы. Последний несколько лет назад продемонстрировал почтовый сервис Outlook на своем iPhone.