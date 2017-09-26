Пайлан выразил поддержку арестованным турецким оппозиционным журналистам
26 сентября 2017 - 18:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Депутат Великого Национального Собрания (парламента) Турции от прокурдской Демократической партии народов, армянин по национальности Каро Пайлан выразил поддержку турецким оппозиционным журналистам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование и уже ведутся судебные процессы.
За последнии дни в Турции вынесли решение о задержании 35 журналистов из разных СМИ.
«Призываю всех собраться в Палате правосудия Стамбула с тем, чтобы выразить поддержку арестованным журналистам. Я также буду присутствовать на судебном заседании. Свободу!» – написал Пайлан в своем микроблоге в Twitter, передает Panorama.am.
Многочисленным журналистам в Турции предъявлены обвинения в оказании помощи запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и движению Фетхуллаха Гюлена, обвиняемому турецкими властями в организации неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.
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