Пайлан выразил поддержку арестованным турецким оппозиционным журналистам

PanARMENIAN.Net - Депутат Великого Национального Собрания (парламента) Турции от прокурдской Демократической партии народов, армянин по национальности Каро Пайлан выразил поддержку турецким оппозиционным журналистам, в отношении которых осуществляется уголовное преследование и уже ведутся судебные процессы.

За последнии дни в Турции вынесли решение о задержании 35 журналистов из разных СМИ.

«Призываю всех собраться в Палате правосудия Стамбула с тем, чтобы выразить поддержку арестованным журналистам. Я также буду присутствовать на судебном заседании. Свободу!» – написал Пайлан в своем микроблоге в Twitter, передает Panorama.am.

Многочисленным журналистам в Турции предъявлены обвинения в оказании помощи запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и движению Фетхуллаха Гюлена, обвиняемому турецкими властями в организации неудавшейся попытки государственного переворота 15 июля 2016 года.