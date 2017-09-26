Мхитарян надеется на поддержку армянских болельщиков в матче с ЦСКА
26 сентября 2017 - 18:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что надеется на поддержку армянских болельщиков в матче группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.
«В прошлом сезоне мы играли с «Ростовом» в Ростове, и было приятно видеть армянских болельщиков с флагами. Надеюсь, что и завтра они будут присутствовать на стадионе, а я сделаю все, чтобы хорошо сыграть и, может, забить гол», - сказал Мхитарян на пресс-конференции, пишет «Р-спорт».
Однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью не уверен, что Мхитарян выйдет на поле. По его словам, участие Мхитаряна в пресс-конференции не означает, что он выйдет на поле.
«Это сделано больше для того, чтобы облегчить работу русскоязычных журналистов. Что касается выхода на поле, то я не знаю, сыграет он завтра или нет. Он хорошо играет, провел отличный прошлый сезон. Но сейчас другая история. Лига чемпионов - это другой уровень»,- сказал он, пишет RG.
Первый матч между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» состоится 27 сентября в Москве.
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Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
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