Мхитарян надеется на поддержку армянских болельщиков в матче с ЦСКА

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и английского «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян заявил, что надеется на поддержку армянских болельщиков в матче группового этапа Лиги чемпионов с московским ЦСКА.

«В прошлом сезоне мы играли с «Ростовом» в Ростове, и было приятно видеть армянских болельщиков с флагами. Надеюсь, что и завтра они будут присутствовать на стадионе, а я сделаю все, чтобы хорошо сыграть и, может, забить гол», - сказал Мхитарян на пресс-конференции, пишет «Р-спорт».

Однако главный тренер МЮ Жозе Моуринью не уверен, что Мхитарян выйдет на поле. По его словам, участие Мхитаряна в пресс-конференции не означает, что он выйдет на поле.

«Это сделано больше для того, чтобы облегчить работу русскоязычных журналистов. Что касается выхода на поле, то я не знаю, сыграет он завтра или нет. Он хорошо играет, провел отличный прошлый сезон. Но сейчас другая история. Лига чемпионов - это другой уровень»,- сказал он, пишет RG.

Первый матч между ЦСКА и «Манчестер Юнайтед» состоится 27 сентября в Москве.