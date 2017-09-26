Армения завоевала еще одно золото и бронзу на ЧЕ по тяжелой атлетике

PanARMENIAN.Net - На проходящем в столице Косово Приштине юношеском чемпионате Европы по тяжелой атлетике 26 сентября Армения завоевала очередные золото и бронзу.

В соревновании юношей до 17 лет в весовой категории 69 кг выступили Армен Григорян и Рафик Арутюнян. В двоеборье Армен зафиксировал 296 кг и завоевал чемпионский титул (134 кг - малое серебро + 162 кг - малая бронза), пишет пресс-служба НОКА.

Рафик поднялся на пьедестал почета с результатом 295 кг (135 кг - малое золото + 160 кг - четвертое место). Европейское серебро также могло достаться Армении, если бы в упражнении толчок в ходе второй попытки Рафик Арутюнян не повредил колено и вынужденно отказался от третьей попытки.

Ранее представитель Армении Геворг Каграманян принес сборной РА вторую чемпионскую медаль. В упражнении рывок армянский тяжелоатлет удостоился малого серебра, однако в толчке он одержал бесспорную победу, уже вторым подходом (133 кг) обеспечив золотую медаль также в двоеборье (238 кг).