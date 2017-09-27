В столице Эстонии установят памятник Довлатову
27 сентября 2017 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Памятник известному советскому писателю Сергею Довлатову (1941-1990) появится в столице Эстонии. Такое решение приняла сегодня городская управа Таллина.
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия.
«Возможно, это необязательно должен быть классический монумент, который потребует больших финансов. Может, это будет скамейка Довлатова где-нибудь в парке. Безусловно, нужно будет провести конкурс идей, а также привлечь к работе комиссии знатоков биографии и творчества Довлатова», - сказал председатель фракции социал-демократов в городском собрании Таллина Анто Лийват, пишет Интерфакс.
С идеей поставить в Таллине памятник Довлатову группа эстонских писателей выступила в начале сентября. Как говорил один из них, Андрей Хвостов, именно в Таллине, где Довлатов работал корреспондентом газеты «Советская Эстония», он встал на путь профессионального литератора и именно эстонский журналистский опыт лег в основу сюжетов сборника рассказов «Компромисс». На сегодняшний день в доме в Таллине, где жил Довлатов, висит мемориальная табличка в его честь. Однако именно памятник писателю мог бы стать настоящим символом связи эстонской и русской культур, полагает Хвостов.
Сергей Довлатов родился 3 сентября 1941 года в Уфе. С 1944 года и до эмиграции в 1978-м году Довлатов проживал преимущественно в Ленинграде. С сентября 1972 до марта 1975 года Довлатов жил в Эстонии. Для получения таллинской прописки он около двух месяцев работал кочегаром, одновременно являясь внештатным корреспондентом газеты «Советская Эстония». Позже был принят на работу в газету «Моряк Эстонии», где занимал должность ответственного секретаря. Являлся внештатным сотрудником городской газеты «Вечерний Таллин». Летом 1972 года был принят на работу в отделе информации газеты «Советская Эстония». В 1978 году из-за преследования властей Довлатов эмигрировал в США. Писатель умер 24 августа 1990 года в Нью-Йорке от сердечной недостаточности. Наиболее известными произведениями писателя стали «Зона», «Чемодан», «Заповедник» и «Компромисс».
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