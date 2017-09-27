Ученые узнали тайну строительства Хеопса
27 сентября 2017 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа исследователей под руководством американского археолога Марка Ленера обнаружила древний папирус, в котором описан ход строительства пирамиды Хеопса. В частности, в документе раскрывается, каким образом египтяне перевозили 2,5-тонные блоки из известняка и гранита на 800 километров.
Автор, который был надсмотрщиком 40 рабочих, описывает, как египтяне отвели воду от Нила и проложили через плато Гиза искусственные русла. Строители использовали деревянные лодки, соединенные канатами, и перемещали на них блоки через систему каналов почти до самого подножия пирамиды, пишет Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.
Кроме папируса, были также обнаружены останки церемониальной лодки, которая символизировала власть фараона Хеопса в загробном мире. Трехмерное лазерное сканирование позволило определить, что доски были сплетены веревкой.
Согласно современным научным данным, гранит для внутренних камер пирамид добывался в Асуане, который находился в 860 километрах к югу от Гизы, а известняк — из Туры в 12 километрах от места строительства.
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