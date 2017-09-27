Странный светящийся объект в небе над Арменией оказался российской ракетой

PanARMENIAN.Net - Вечером 26 сентября жители Армении увидели в небе странный светящийся объект.

Позднее стало известно, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь». По словам руководителя омского планетария Владимира Крупко, жители заметили в небе запуск «Тополя» и в роликах видно «разделение ступеней ракеты».

Запуск ракеты был замечен с территории Азербайджана, России, Грузии.

В 2015 году «Тополь» запускали с полигона недалеко от Омска. Тогда жители публиковали похожие фото и видео со свечением в небе.