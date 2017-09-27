// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Странный светящийся объект в небе над Арменией оказался российской ракетой

Странный светящийся объект в небе над Арменией оказался российской ракетой
27 сентября 2017 - 11:47 AMT

PanARMENIAN.Net - Вечером 26 сентября жители Армении увидели в небе странный светящийся объект.

Позднее стало известно, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь». По словам руководителя омского планетария Владимира Крупко, жители заметили в небе запуск «Тополя» и в роликах видно «разделение ступеней ракеты».

Запуск ракеты был замечен с территории Азербайджана, России, Грузии.

В 2015 году «Тополь» запускали с полигона недалеко от Омска. Тогда жители публиковали похожие фото и видео со свечением в небе.

 Самое значимое
The Smithsonian: Армения - родина производства пиваThe Smithsonian: Армения - родина производства пива
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Henley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшилисьHenley & Partners: Возможности граждан Армении для жизни и работы за границей улучшились
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Между Арменией и Молдовой может быть введен безвизовый режимМежду Арменией и Молдовой может быть введен безвизовый режим
Как отметил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, представляя законопроект, в рамках СНГ действует положение о взаимных безвизовых посещениях
Армянский таксист вернул забытый послом Германии телефон и стал его гостемАрмянский таксист вернул забытый послом Германии телефон и стал его гостем
Особым гостем Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера 19 июля стал водитель такси Сурен Согоян.
Partner news
 Статьи
«Мы требуем продолжения банкета»

Где потусить в Ереване после двух ночи

 Самое читаемое в разделе
Армении удалось резко снизить количество селективных абортов
Премьер Армении: В Сюнике будут созданы большие возможности для сотрудничества с Ираном
VI форум Армения-Диаспора пройдет 18-20 сентября
Ученые: Витамин C эффективен для борьбы с лейкозами
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Twitter увеличит количество знаков в твитах до 280 На начальном этапе увеличение объема твитов будет протестировано на небольшой группе пользователей, после чего, возможно, будет принято решение об открытии этой возможности для всех
Карабах приветствует проведение референдума о независимости Иракского Курдистана «Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными средствами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе»,- отмечается в заявлении
Исполнитель роли Джейме в «Игре престолов» выдвинул теорию о беременности Серсеи По словам артиста, после прочтения сценария он не сомневался, что сестра его персонажа носит ребенка, однако теперь не так в этом уверен
В Саудовской Аравии женщины получат право водить машины Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 26 сентября поручил правительству разработать новые правила, согласно которым водительские права будут выдаваться как мужчинам, так и женщинам