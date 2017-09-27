Генсек ООН: Встреча Саргсяна и Алиева поспособствует укреплению доверия между сторонами
27 сентября 2017 - 13:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует состоявшуюся 23 сентября в Нью-Йорке в рамках 72-й сессии Генассамблеи ООН встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова и выражает поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ в направлении урегулирования карабахского конфликта. Об этом заявил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, распространивший заявление Гутерреша относительно карабахского конфликта.
«Генсек надеется, что запланированная на уровне президентов встреча будет способствовать укреплению доверия между сторонами и стимулированию необходимой политической воли в вопросе поиска компромиссных решений по ключевым вопросам», – говорится в заявлении.
23 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедъярова, на которой присутствовали сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик. На встрече были обсуждены вопросы касательно организации предстоящей встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева. Была достигнута договоренность, что сопредседатели посетят регион в октябре.
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