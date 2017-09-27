// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения улучшила позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

Армения улучшила позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
27 сентября 2017 - 12:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения поднялась на 6 позиций по сравнению с 2016 годом и заняла 73 место из 137 возможных в мировом рейтинге конкурентоспособности 2017-2018 (Global Competitiveness Index, GCI), опубликованном 26 сентября экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В основу рейтинга GCI положены 113 индикаторов, с учетом которых сформированы 12 «опорных» категорий, включающих, в частности, роль институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения, начального и высшего образования и профессиональной подготовки в эффективном функционировании экономики.

Армения набрала 4.19 балла из возможных 7, где 7 - лучший показатель. По показателям институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения и начального образования Армения занимает 55, 80, 101 и 55 места соответственно.

По показателям высшего образования и подготовки, эффективности товарного рынка, эффективности рынка труда, развития финансового рынка, технологической готовности, объему рынка Армения занимает 69, 35, 51, 78, 77, 115 места соответственно. По показателям усовершенствования бизнеса и инноваций страна занимает 68 и 70 места соответственно.

Первое место в списке занимает Швейцария, в последние годы стабильно удерживающая лидирующую позицию. Вторую строчку заняли США, оттеснившие Сингапур на третью. Пятерку государств замыкают Нидерланды (4) и Германия (5). Позиция ФРГ по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Ссылки по теме:
WEF. Global Competitiveness Report 2017-2018
 Самое значимое
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Плененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убитПлененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убит
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю произвели в сторону армянских позиций около 3300 выстрелов
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС
Захарова: Карабахский конфликт в числе внешнеполитических приоритетов РФ
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Экономика
 Последние новости
Twitter увеличит количество знаков в твитах до 280 На начальном этапе увеличение объема твитов будет протестировано на небольшой группе пользователей, после чего, возможно, будет принято решение об открытии этой возможности для всех
Исполнитель роли Джейме в «Игре престолов» выдвинул теорию о беременности Серсеи По словам артиста, после прочтения сценария он не сомневался, что сестра его персонажа носит ребенка, однако теперь не так в этом уверен
В Саудовской Аравии женщины получат право водить машины Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 26 сентября поручил правительству разработать новые правила, согласно которым водительские права будут выдаваться как мужчинам, так и женщинам
Странный светящийся объект в небе над Арменией оказался российской ракетой Позднее стало известно, что с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области запустили российскую межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь»