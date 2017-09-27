Армения улучшила позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
27 сентября 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения поднялась на 6 позиций по сравнению с 2016 годом и заняла 73 место из 137 возможных в мировом рейтинге конкурентоспособности 2017-2018 (Global Competitiveness Index, GCI), опубликованном 26 сентября экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).
В основу рейтинга GCI положены 113 индикаторов, с учетом которых сформированы 12 «опорных» категорий, включающих, в частности, роль институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения, начального и высшего образования и профессиональной подготовки в эффективном функционировании экономики.
Армения набрала 4.19 балла из возможных 7, где 7 - лучший показатель. По показателям институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения и начального образования Армения занимает 55, 80, 101 и 55 места соответственно.
По показателям высшего образования и подготовки, эффективности товарного рынка, эффективности рынка труда, развития финансового рынка, технологической готовности, объему рынка Армения занимает 69, 35, 51, 78, 77, 115 места соответственно. По показателям усовершенствования бизнеса и инноваций страна занимает 68 и 70 места соответственно.
Первое место в списке занимает Швейцария, в последние годы стабильно удерживающая лидирующую позицию. Вторую строчку заняли США, оттеснившие Сингапур на третью. Пятерку государств замыкают Нидерланды (4) и Германия (5). Позиция ФРГ по сравнению с прошлым годом не изменилась.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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