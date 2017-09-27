Армения улучшила позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

PanARMENIAN.Net - Армения поднялась на 6 позиций по сравнению с 2016 годом и заняла 73 место из 137 возможных в мировом рейтинге конкурентоспособности 2017-2018 (Global Competitiveness Index, GCI), опубликованном 26 сентября экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В основу рейтинга GCI положены 113 индикаторов, с учетом которых сформированы 12 «опорных» категорий, включающих, в частности, роль институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения, начального и высшего образования и профессиональной подготовки в эффективном функционировании экономики.

Армения набрала 4.19 балла из возможных 7, где 7 - лучший показатель. По показателям институтов, инфраструктуры, макроэкономической среды, здравоохранения и начального образования Армения занимает 55, 80, 101 и 55 места соответственно.

По показателям высшего образования и подготовки, эффективности товарного рынка, эффективности рынка труда, развития финансового рынка, технологической готовности, объему рынка Армения занимает 69, 35, 51, 78, 77, 115 места соответственно. По показателям усовершенствования бизнеса и инноваций страна занимает 68 и 70 места соответственно.

Первое место в списке занимает Швейцария, в последние годы стабильно удерживающая лидирующую позицию. Вторую строчку заняли США, оттеснившие Сингапур на третью. Пятерку государств замыкают Нидерланды (4) и Германия (5). Позиция ФРГ по сравнению с прошлым годом не изменилась.