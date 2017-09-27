В Саудовской Аравии женщины получат право водить машины
27 сентября 2017 - 13:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Саудовской Аравии намерены в будущем разрешить женщинам водить автомобили.
Король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 26 сентября поручил правительству разработать новые правила, согласно которым водительские права будут выдаваться как мужчинам, так и женщинам. Нововведение должно быть одобрено специальным комитетом, куда входят представители различных министерств, пишет Deutsche Welle.
Саудовская Аравия на данный момент остается единственной страной в мире, где женщины не имеют права самостоятельно водить машину. Запрет фактически действует с 1990 года, хотя он не прописан в местных законах.
Ранее были зафиксированы многочисленные случаи, когда местная полиция задерживала женщин, замеченных за вождением автомобилей. Консервативное исламское духовенство последовательно выступало против снятия запрета для женщин на вождение.
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