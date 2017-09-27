Исполнитель роли Джейме в «Игре престолов» выдвинул теорию о беременности Серсеи
27 сентября 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Датский актер Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», рассказал о своих догадках по поводу беременности королевы Серсеи.
По словам артиста, после прочтения сценария он не сомневался, что сестра его персонажа носит ребенка, однако теперь не так в этом уверен.
«Вполне возможно, что она таким образом манипулирует нами. Когда мы снимали сцену, я точно ей верил. И это, мне кажется, самое важное — то, что Джейме ей верит», — объяснил Костер-Вальдау, пишет Lenta.ru со ссылкой на портал InStyle.
Он также прокомментировал популярную фанатскую теорию о том, что Джейме Ланнистер убьет свою сестру в заключительном сезоне «Игры престолов»: «В этом есть смысл, ведь он убил Безумного Короля (Эйриса II Таргариена — ред), а теперь убьет Безумную Королеву. Это было бы, как вторая «Красная свадьба». Было бы ужасно. Надеюсь, что этого не произойдет».
В заключительной серии «Игры престолов» между Серсеей и Джейме назревает конфликт из-за того, что королева собирается предать Дейнерис Таргариен и Джона Сноу.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа, последний эпизод установил рекорд среди сериалов по просмотрам.
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