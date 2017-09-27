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Карабах приветствует проведение референдума о независимости Иракского Курдистана

Карабах приветствует проведение референдума о независимости Иракского Курдистана
27 сентября 2017 - 13:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) приветствует проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. Об этом говорится в заявлении МИД НКР.

«Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов. Надеемся, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными средствами, с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе»,- отмечается в заявлении.

25 сентября в Иракском Курдистане началось голосование о независимости региона. По предварительным данным, более 93 процентов участников референдума в Иракском Курдистане поддержали идею независимости региона. Против референдума выступили Ирак, Турция и ряд других стран региона.

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