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Twitter увеличит количество знаков в твитах до 280

Twitter увеличит количество знаков в твитах до 280
27 сентября 2017 - 13:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Сервис микроблогов Twitter в ближайшее время может удвоить объем твитов - со 140 до 280 символов.

Как говорится в сообщении Twitter, распространенном 27 сентября, эта мера может иметь положительный эффект. На начальном этапе увеличение объема твитов будет протестировано на небольшой группе пользователей, после чего, возможно, будет принято решение об открытии этой возможности для всех. Тестирование будет проходить на всех языках, кроме японского, китайского и корейского, поскольку благодаря особенностям письма на этих языках можно уместить больше содержания в меньшее количество символов, пишет Deutsche Welle.

Ранее глава компании Джек Дорси заявлял, что Twitter будет по-прежнему ориентироваться на короткие сообщения пользователей. Однако позднее Дорси назвал ограничение в 140 символов «произвольным». При этом к новому формату пользователям нужно будет привыкать, полагает глава Twitter.

Однозначной реакции среди пользователей сервиса нововведение не вызвало. Часть поддержала увеличение объема твитов, другая часть - раскритиковала. Среди критических слов в адрес Twitter звучали высказывания о необходимости интенсивнее бороться с другими проблемами, в частности - с «языком вражды».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Twitter удвоит количество знаков в твитах
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