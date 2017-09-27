18-летняя Карина Мовсесян стала лучшим молодым ученым ЕС

PanARMENIAN.Net - Главным победителем 29 конкурса «Лучший молодой ученый Евросоюза» (European Union Contest for Young Scientists) стала 18-летняя чешская студентка армянского происхождения Карина Мовсесян из Карловых Вар.

Ранее она получила три премии на международном конкурсе в Лос-Анджелесе за свою работу о мутациях ДНК и протеине RAD51, которая должна помочь в лечении раковых опухолей. Карина Мовсесян обнаружила механизм, который может предотвратить развитие раковой опухоли, пишет «Пражский экспресс».

В этом году конкурс проходил в Таллине, в нем участвовали 120 молодых ученых из ЕС и не только.

Победители получают от 3.500 до 7 тыс евро и возможность стажировки в международных исследовательских организациях, таких как Международное экономическое агентство и Европейская организация по ядерным исследованиям.

В другой категории Swiss international talent forum победил 18-летний чешский студент Александр Янков.