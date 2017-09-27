18-летняя Карина Мовсесян стала лучшим молодым ученым ЕС
27 сентября 2017 - 14:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Главным победителем 29 конкурса «Лучший молодой ученый Евросоюза» (European Union Contest for Young Scientists) стала 18-летняя чешская студентка армянского происхождения Карина Мовсесян из Карловых Вар.
Ранее она получила три премии на международном конкурсе в Лос-Анджелесе за свою работу о мутациях ДНК и протеине RAD51, которая должна помочь в лечении раковых опухолей. Карина Мовсесян обнаружила механизм, который может предотвратить развитие раковой опухоли, пишет «Пражский экспресс».
В этом году конкурс проходил в Таллине, в нем участвовали 120 молодых ученых из ЕС и не только.
Победители получают от 3.500 до 7 тыс евро и возможность стажировки в международных исследовательских организациях, таких как Международное экономическое агентство и Европейская организация по ядерным исследованиям.
В другой категории Swiss international talent forum победил 18-летний чешский студент Александр Янков.
Photo: ИТАР-ТАСС/YAY
Самое значимое
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Последние новости
АБР снизил прогноз по ВВП Азербайджана в связи с резким падением нефтедобычи в стране Согласно новому исследованию банка, регрессия в национальной экономике Азербайджана в этом году составит 1,3% вместо падения на 1,1% в более раннем прогнозе
Ирак планирует ввод войск в занятый курдами район Иракские силовики должны разместиться во всех спорных районах в соответствии с состоянием до 10 июля 2014 года
Аронян выиграл Кубок мира по шахматам В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую - черными
Азербайджанцы пытаются через Турцию нелегально попасть в Европу Согласно информации, многим из мигрантов удалось скрыться. Полиция сейчас разыскивает их, а также водителя транспортного средства