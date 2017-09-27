Британский лоукостер EasyJet хочет построить самолет на электрических батареях
27 сентября 2017 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Британский лоукостер EasyJet сообщил о планах разработать пассажирский самолет, работающий на электрическом аккумуляторе, а не на обычном авиационном двигателе.
Компания планирует использовать этот новый самолет, возможно, уже в ближайшие 10-20 лет на маршрутах малой протяженности. Пилотную модель будет разрабатывать недавно образованная американская компания Wright Electric, которая уже собрала двухместный самолет с батарейным питанием, пишет BBC.
По заявлению компании, новый, большей вместимости, самолет сможет летать на расстояния в 335 миль (540 км), что означает, что его можно будет использовать на таких популярных маршрутах, как Лондон-Париж, Брюссель, Амстердам, Кельн, Глазго и Эдинбург.
Впервые о намерении EasyJet участвовать в этом проекте сообщалось в марте 2017 года.
Как заявила исполнительный директор компании Каролин Макколл, теперь она уверена, что такой самолет вместимостью в 220 пассажиров в конце концов полетит.
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