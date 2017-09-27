Моуринью заявил о недовольстве расписанием матчей МЮ в АПЛ
27 сентября 2017 - 16:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен расписанием матчей в премьер-лиге Англии.
Моуринью возмущен тем, что у «Челси», «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» будет больше времени на отдых, пишет Sports.ru.
Суммарный интервал между матчами Лиги чемпионов и следующими за ними играми премьер-лиги у «Манчестер Юнайтед» составит 196 часов, в то время как у «Ливерпуля» – 321 час, «Тоттенхэма» – 290, «Челси» – 250, а у «Манчестер Сити» – 219 часов.
Времени для восстановления будет больше, если перенести манчестерское дерби в декабре на более поздний срок.
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Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
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