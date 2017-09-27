Аронян выиграл Кубок мира по шахматам
27 сентября 2017 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян 27 сентября выиграл Кубок мира по шахматам, который проходил в Тбилиси.
В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую - черными.
Ранее четыре партии финального матча завершились вничью.
Аронян и Дин Лижэнь, выйдя в финал Кубка мира, отобрались на турнир претендентов на звание чемпиона мира, который пройдет в Берлине с 10 по 28 марта 2018 года.
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