В Казахстане требуют снести стелу в честь армянского большевика
27 сентября 2017 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Жители казахстанского Актобе потребовали от местных властей снести стелу в честь большевика Левона Мирзояна.
Один из членов инициативной группы по сносу памятника Бахытжан Курманов объяснил, что раньше Мирзояна считали «хорошим», но мнение казахстанцев о нем изменилось после публикации Государственным архивом России документа о Мирзояне.
«Три года назад российский государственный архив обнародовал подписанную Мирзояном шифротелеграмму Сталину от 1 декабря 1937 года. В ней Мирзоян просил увеличить лимиты на репрессии в отношении 1600 человек «активного повстанческого, диверсионного и шпионского элемента». С тех пор по всей республике не раз поднимался вопрос о том, чтобы переименовать улицы, названные в честь него, и удалить информацию о Мирзояне из учебников», — сказал он местному телеканалу «Канал 31», пишет Rusarminfo.
Представители армянской общины Актобе, в свою очередь, против сноса памятника и утверждают, что Казахстан должен быть благодарен Мирзояну.
«Я этот расстрельный документ нигде не видел. Он нигде не опубликован. Ну опубликуйте, тогда мы посмотрим, будем судить об этом», — сказал председатель Совета старейшин Армянского этнокультурного центра Актобе Арутюн Меликян.
Ранее, 22 августа 2017 года муниципальные власти Актобе рассмотрели и одобрили вопрос о переименовании улицы Мирзояна в честь Алихана Бокейханова, но улица пока носит прежнее название.
Советский государственный и партийный деятель Левон Мирзоян родился в 1987 году в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии в армянской семье крестьян. С 1919 года был на партийной работе в Коммунистической партии. С 1933 по 1937 год занимал руководящие должности в Казахстанской ССР.
В 2001 году архивом президента Казахстана была выпущена книга «Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933—1938 гг.), в которой отмечается, что «Мирзоян в 1933—1938 гг. способствовал выходу сельского хозяйства Казахстана из глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в республике, формированию национальных кадров и первоначально пытался сдержать размах репрессий, но в дальнейшем, поняв, что и сам является потенциальной жертвой, принял в них активное участие».
Самое значимое
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
Последние новости
АБР снизил прогноз по ВВП Азербайджана в связи с резким падением нефтедобычи в стране Согласно новому исследованию банка, регрессия в национальной экономике Азербайджана в этом году составит 1,3% вместо падения на 1,1% в более раннем прогнозе
Ирак планирует ввод войск в занятый курдами район Иракские силовики должны разместиться во всех спорных районах в соответствии с состоянием до 10 июля 2014 года
Аронян выиграл Кубок мира по шахматам В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую - черными
Азербайджанцы пытаются через Турцию нелегально попасть в Европу Согласно информации, многим из мигрантов удалось скрыться. Полиция сейчас разыскивает их, а также водителя транспортного средства