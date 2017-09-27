В Казахстане требуют снести стелу в честь армянского большевика

PanARMENIAN.Net - Жители казахстанского Актобе потребовали от местных властей снести стелу в честь большевика Левона Мирзояна.

Один из членов инициативной группы по сносу памятника Бахытжан Курманов объяснил, что раньше Мирзояна считали «хорошим», но мнение казахстанцев о нем изменилось после публикации Государственным архивом России документа о Мирзояне.

«Три года назад российский государственный архив обнародовал подписанную Мирзояном шифротелеграмму Сталину от 1 декабря 1937 года. В ней Мирзоян просил увеличить лимиты на репрессии в отношении 1600 человек «активного повстанческого, диверсионного и шпионского элемента». С тех пор по всей республике не раз поднимался вопрос о том, чтобы переименовать улицы, названные в честь него, и удалить информацию о Мирзояне из учебников», — сказал он местному телеканалу «Канал 31», пишет Rusarminfo.

Представители армянской общины Актобе, в свою очередь, против сноса памятника и утверждают, что Казахстан должен быть благодарен Мирзояну.

«Я этот расстрельный документ нигде не видел. Он нигде не опубликован. Ну опубликуйте, тогда мы посмотрим, будем судить об этом», — сказал председатель Совета старейшин Армянского этнокультурного центра Актобе Арутюн Меликян.

Ранее, 22 августа 2017 года муниципальные власти Актобе рассмотрели и одобрили вопрос о переименовании улицы Мирзояна в честь Алихана Бокейханова, но улица пока носит прежнее название.

Советский государственный и партийный деятель Левон Мирзоян родился в 1987 году в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии в армянской семье крестьян. С 1919 года был на партийной работе в Коммунистической партии. С 1933 по 1937 год занимал руководящие должности в Казахстанской ССР.

В 2001 году архивом президента Казахстана была выпущена книга «Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933—1938 гг.), в которой отмечается, что «Мирзоян в 1933—1938 гг. способствовал выходу сельского хозяйства Казахстана из глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в республике, формированию национальных кадров и первоначально пытался сдержать размах репрессий, но в дальнейшем, поняв, что и сам является потенциальной жертвой, принял в них активное участие».