// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Казахстане требуют снести стелу в честь армянского большевика

В Казахстане требуют снести стелу в честь армянского большевика
27 сентября 2017 - 17:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Жители казахстанского Актобе потребовали от местных властей снести стелу в честь большевика Левона Мирзояна.

Один из членов инициативной группы по сносу памятника Бахытжан Курманов объяснил, что раньше Мирзояна считали «хорошим», но мнение казахстанцев о нем изменилось после публикации Государственным архивом России документа о Мирзояне.

«Три года назад российский государственный архив обнародовал подписанную Мирзояном шифротелеграмму Сталину от 1 декабря 1937 года. В ней Мирзоян просил увеличить лимиты на репрессии в отношении 1600 человек «активного повстанческого, диверсионного и шпионского элемента». С тех пор по всей республике не раз поднимался вопрос о том, чтобы переименовать улицы, названные в честь него, и удалить информацию о Мирзояне из учебников», — сказал он местному телеканалу «Канал 31», пишет Rusarminfo.

Представители армянской общины Актобе, в свою очередь, против сноса памятника и утверждают, что Казахстан должен быть благодарен Мирзояну.

«Я этот расстрельный документ нигде не видел. Он нигде не опубликован. Ну опубликуйте, тогда мы посмотрим, будем судить об этом», — сказал председатель Совета старейшин Армянского этнокультурного центра Актобе Арутюн Меликян.

Ранее, 22 августа 2017 года муниципальные власти Актобе рассмотрели и одобрили вопрос о переименовании улицы Мирзояна в честь Алихана Бокейханова, но улица пока носит прежнее название.

Советский государственный и партийный деятель Левон Мирзоян родился в 1987 году в Шушинском уезде Елизаветпольской губернии в армянской семье крестьян. С 1919 года был на партийной работе в Коммунистической партии. С 1933 по 1937 год занимал руководящие должности в Казахстанской ССР.

В 2001 году архивом президента Казахстана была выпущена книга «Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник документов и материалов (1933—1938 гг.), в которой отмечается, что «Мирзоян в 1933—1938 гг. способствовал выходу сельского хозяйства Казахстана из глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в республике, формированию национальных кадров и первоначально пытался сдержать размах репрессий, но в дальнейшем, поняв, что и сам является потенциальной жертвой, принял в них активное участие».

Ссылки по теме:
Rusarminfo: В Казахстане требуют снести стелу армянскому большевику Мирзояну
 Самое значимое
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Плененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убитПлененный в Колумбии гражданин Армении и РФ убит
По его словам, Восканян был застрелен, когда схватил гранату, пытаясь бежать
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана за неделю произвели в сторону армянских позиций около 3300 выстрелов
Эрна Мир из Армении победила на «Новой волне-2017»
Турция намерена подписать таможенное соглашение с ЕврАзЭС
Захарова: Карабахский конфликт в числе внешнеполитических приоритетов РФ
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
АБР снизил прогноз по ВВП Азербайджана в связи с резким падением нефтедобычи в стране Согласно новому исследованию банка, регрессия в национальной экономике Азербайджана в этом году составит 1,3% вместо падения на 1,1% в более раннем прогнозе
Ирак планирует ввод войск в занятый курдами район Иракские силовики должны разместиться во всех спорных районах в соответствии с состоянием до 10 июля 2014 года
Аронян выиграл Кубок мира по шахматам В финале Аронян на тай-брейке победил китайца Дин Лижэня. Первую партию на тай-брейке Аронян выиграл белыми фигурами, вторую - черными
Азербайджанцы пытаются через Турцию нелегально попасть в Европу Согласно информации, многим из мигрантов удалось скрыться. Полиция сейчас разыскивает их, а также водителя транспортного средства