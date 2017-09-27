Лоукостер «Победа» вдвое снизит минимальный тариф
27 сентября 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Тарифы российского лоукостера «Победа» в целом снизятся на 20%, а минимальный тариф — в два раза, с 999 руб до 499 руб. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. По его словам, в начале октября «Победа» объявит о распродаже 50 тыс билетов по минимальной цене по всем направлениям, передает РБК.
29 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного провоза багажа. Он вступит в силу с начала октября.
Вместе со снижением цен на билеты «Победа» меняет правила перевозки багажа: раньше она была обязана перевозить до 10 кг багажа бесплатно, теперь же такого норматива нет. Вместо этого авиакомпания установила бесплатный провоз ручной клади, который ограничивается габаритами 36 х 30 х 27 см. По словам Калмыкова, этот размер был рассчитан специалистами Boeing исходя из 189 мест на борту самолетов, используемых «Победой».
«Больше багажа просто не влезет», — утверждает он.
«Победа» с декабря 2016 года осуществляет регулярные рейсы Гюмри-Москва. Минимальная стоимость авиабилетов составляет 990 рублей (порядка $16).Авиакомпания осуществляет регулярные полеты три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье.
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