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Лоукостер «Победа» вдвое снизит минимальный тариф

Лоукостер «Победа» вдвое снизит минимальный тариф
27 сентября 2017 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Тарифы российского лоукостера «Победа» в целом снизятся на 20%, а минимальный тариф — в два раза, с 999 руб до 499 руб. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков. По его словам, в начале октября «Победа» объявит о распродаже 50 тыс билетов по минимальной цене по всем направлениям, передает РБК.

29 июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратн​ые билеты без обязательного провоза багажа. Он вступит в силу с начала октября.

Вместе со снижением цен на билеты «Победа» меняет правила перевозки багажа: раньше она была обязана перевозить до 10 кг багажа бесплатно, теперь же такого норматива нет. Вместо этого авиакомпания установила бесплатный провоз ручной клади, который ограничивается габаритами 36 х 30 х 27 см. По словам Калмыкова, этот размер был рассчитан специалистами Boeing исходя из 189 мест на борту самолетов, используемых «Победой».

«Больше багажа просто не влезет», — утверждает он.

«Победа» с декабря 2016 года осуществляет регулярные рейсы Гюмри-Москва. Минимальная стоимость авиабилетов составляет 990 рублей (порядка $16).Авиакомпания осуществляет регулярные полеты три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье.

Ссылки по теме:
RBC.ru: Авиакомпания «Победа» снизит минимальный тариф до 499 рублей
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