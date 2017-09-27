Ирак планирует ввод войск в занятый курдами район
27 сентября 2017 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук, занятый Иракским Курдистаном.
25 сентября в Иракском Курдистане прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, в том числе в районах, которые официально по конституции Ирака не входят в состав автономии — в частности, в провинции Киркук.
Иракские силовики должны разместиться во всех спорных районах в соответствии с состоянием до 10 июля 2014 года, пишет РИА Новости.
Депутаты подчеркнули, что правительство должно вернуть месторождения в Киркуке и спорных районах под контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах.
Курды заняли районы в Киркуке в ходе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Губернатор Наджмаддин Карим уже заявил, что силы безопасности не позволят армии войти в провинцию.
«Мы знаем позицию армии, когда она была в таких районах, как Мосул, Хавиджа, Рамади, как они исчезли при возникновении отрядов ИГ. Мы в Киркуке полагаемся на наши силы безопасности, среди которых пешмерга, служба безопасности Асаиш, полиция», — сказал он.
Официальные итоги референдума в Иракском Курдистане огласят 28 сентября. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и отказались вести переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.
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