Ирак планирует ввод войск в занятый курдами район

PanARMENIAN.Net - Премьер Ирака Хайдер аль-Абади получил от парламента право на ввод войск в спорный нефтяной район провинции Киркук, занятый Иракским Курдистаном.

25 сентября в Иракском Курдистане прошел непризнанный Багдадом референдум о независимости, в том числе в районах, которые официально по конституции Ирака не входят в состав автономии — в частности, в провинции Киркук.

Иракские силовики должны разместиться во всех спорных районах в соответствии с состоянием до 10 июля 2014 года, пишет РИА Новости.

Депутаты подчеркнули, что правительство должно вернуть месторождения в Киркуке и спорных районах под контроль федерального министерства нефти и не допустить вторжения какой-либо партии, действующей в этих регионах.

Курды заняли районы в Киркуке в ходе борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». Губернатор Наджмаддин Карим уже заявил, что силы безопасности не позволят армии войти в провинцию.

«Мы знаем позицию армии, когда она была в таких районах, как Мосул, Хавиджа, Рамади, как они исчезли при возникновении отрядов ИГ. Мы в Киркуке полагаемся на наши силы безопасности, среди которых пешмерга, служба безопасности Асаиш, полиция», — сказал он.

Официальные итоги референдума в Иракском Курдистане огласят 28 сентября. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и отказались вести переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.