АБР снизил прогноз по ВВП Азербайджана в связи с резким падением нефтедобычи в стране

PanARMENIAN.Net - Азиатского банка развития (АБР) по итогам первого полугодия 2017 года ухудшил прогноз по росту ВВП Азербайджана в 2018 году.

Согласно новому исследованию банка, регрессия в национальной экономике Азербайджана в этом году составит 1,3% вместо падения на 1,1% в более раннем прогнозе.

«В первой половине 2017 года азербайджанская экономика снизилась на 1,3%, что, однако, лучше показателя аналогичного периода прошлого года, когда падение составило 3.4%. Снижение зафиксировано в промышленности – на 5,8%, и в сфере нефтедобычи — на 9%, что послужило поводом для пересмотра прогноза ВВП Азербайджана», — отмечается в публикации банка, пишет Sputnik-Азербайджан.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане, согласно прогнозу АБР, по итогам 2017 года составит 14%, хотя в предыдущем отчете она ожидалась на уровне 9%. Кстати, банк и на 2018 год оставил прогноз инфляции на двузначном показателе — 10%, хотя ранее прогнозировал лишь 8%.

По данным АБР, в 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%, среднегодовая инфляция – 12,4%.

Прогноз экспертов АБР относительно перспектив азербайджанской экономики на 2017 год более оптимистичен, чем у Всемирного банка, эксперты которого в июне 2017 года спрогнозировали рецессию ВВП Азербайджана на 1,7%.