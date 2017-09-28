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Умер основатель Playboy Хью Хефнер

Умер основатель Playboy Хью Хефнер
28 сентября 2017 - 10:28 AMT

PanARMENIAN.Net - На 92-м году жизни умер основатель компании Playboy Enterprise Хью Хефнер. Компания раскрыла подробности смерти основателя журнала Playboy.

«Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру в 1953 году и превративший компанию в один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких», — говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.

Информацию о смерти Хефнера также подтвердил его сын Купер, в своем заявлении отметивший, что его отец прожил «исключительную и эффектную жизнь» первооткрывателя в мире культуры и масс-медиа.

Хефнер родился в 1926 голу в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, принимал участие во Второй мировой войне. После этого он отучился на психологическом факультете Университета Иллинойса.

В начале 50-х он устроился в Esquire копирайтером, но в итоге уволился, когда ему отказали в повышении. В декабре 1953 он на деньги, полученные от нескольких инвесторов, в банке, а также от собственной матери, выпустил первый номер Playboy. На обложке была Мэрилин Монро. В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненным рядом с ней.

Ссылки по теме:
CNBC. Hugh Hefner, iconic founder of Playboy, has died at age 91
Ria.ru: Стали известны подробности смерти основателя Playboy Хью Хефнера
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