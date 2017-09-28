Умер основатель Playboy Хью Хефнер
28 сентября 2017 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - На 92-м году жизни умер основатель компании Playboy Enterprise Хью Хефнер. Компания раскрыла подробности смерти основателя журнала Playboy.
«Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру в 1953 году и превративший компанию в один из самых узнаваемых американских мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении родных и близких», — говорится в заявлении компании, пишет РИА Новости.
Информацию о смерти Хефнера также подтвердил его сын Купер, в своем заявлении отметивший, что его отец прожил «исключительную и эффектную жизнь» первооткрывателя в мире культуры и масс-медиа.
Хефнер родился в 1926 голу в Чикаго. В 1944 году пошел в армию, принимал участие во Второй мировой войне. После этого он отучился на психологическом факультете Университета Иллинойса.
В начале 50-х он устроился в Esquire копирайтером, но в итоге уволился, когда ему отказали в повышении. В декабре 1953 он на деньги, полученные от нескольких инвесторов, в банке, а также от собственной матери, выпустил первый номер Playboy. На обложке была Мэрилин Монро. В 1992 году Хефнер заплатил 75 тысяч долларов за то, чтобы быть похороненным рядом с ней.
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