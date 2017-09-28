Мхитарян: Надеюсь, мой гол в ворота ЦСКА порадовал армянских болельщиков (видео)
28 сентября 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что его гол в матче Лиги чемпионов МЮ - ЦСКА обрадовал армянских болельщиков.
«Спасибо всем армянам, которые приехали поддержать меня. Надеюсь, этот гол порадовал их»,- сказал Мхитарян, пишет «Р-спорт».
27 сентября ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. Мхитарян забил четвертый гол манкунианцев.
По его словам, футболисты «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что победа в матче над московским ЦСКА дастся им так легко.
«Мы не ожидали такого счета, не ожидали забить трижды в первом тайме. Не знаю, что случилось с ЦСКА, но мы не ожидали такой легкой победы», - сказал журналистам Мхитарян.
Второй гол гостей на 19-й минуте забил Антони Марсьяль с пенальти, назначенного после падения Мхитаряна в штрафной армейцев.
«Что говорить про пенальти? Уже все сказано. Оппонент сделал подкат, я поставил ногу и упал после касания. Не думаю, что у ЦСКА все потеряно. Предстоят две игры с «Базелем». Если они возьмут шесть очков, то у них будут все шансы, эти игры будут решающими», - отметил Мхитарян.
«Я очень рад, что сегодня провел 50-й матч за МЮ. Рад, что сумел забить, но самое главное это то, что мы добились важной победы. Три очка, добытых сегодня, нам сильно пригодятся в турнирной борьбе в группе», — добавил Мхитарян.
Самое значимое
Издание отмечает, что в лице Мхитаряна главный тренер МЮ Жозе Моуринью приобрел не только лучшего плеймейкера за последние 3 сезона, но и игрока, который находится на вершине своего мастерства
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