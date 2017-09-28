Мхитарян: Надеюсь, мой гол в ворота ЦСКА порадовал армянских болельщиков

PanARMENIAN.Net - Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян выразил надежду, что его гол в матче Лиги чемпионов МЮ - ЦСКА обрадовал армянских болельщиков.

«Спасибо всем армянам, которые приехали поддержать меня. Надеюсь, этот гол порадовал их»,- сказал Мхитарян, пишет «Р-спорт».

27 сентября ЦСКА проиграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:4. Мхитарян забил четвертый гол манкунианцев.

По его словам, футболисты «Манчестер Юнайтед» не ожидали, что победа в матче над московским ЦСКА дастся им так легко.

«Мы не ожидали такого счета, не ожидали забить трижды в первом тайме. Не знаю, что случилось с ЦСКА, но мы не ожидали такой легкой победы», - сказал журналистам Мхитарян.

Второй гол гостей на 19-й минуте забил Антони Марсьяль с пенальти, назначенного после падения Мхитаряна в штрафной армейцев.

«Что говорить про пенальти? Уже все сказано. Оппонент сделал подкат, я поставил ногу и упал после касания. Не думаю, что у ЦСКА все потеряно. Предстоят две игры с «Базелем». Если они возьмут шесть очков, то у них будут все шансы, эти игры будут решающими», - отметил Мхитарян.

«Я очень рад, что сегодня провел 50-й матч за МЮ. Рад, что сумел забить, но самое главное это то, что мы добились важной победы. Три очка, добытых сегодня, нам сильно пригодятся в турнирной борьбе в группе», — добавил Мхитарян.