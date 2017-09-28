В Мексике полил дождь из рыб
28 сентября 2017 - 11:07 AMT
PanARMENIAN.Net - На северо-востоке Мексики в городе Тампико из дождевого облака вместе с каплями воды выпали рыбы. Об этом в Facebook сообщает Управление гражданской обороны штата Тамаулипас.
«Любопытно. В Тампико прошел небольшой дождь с небольшими рыбами, которые буквально упали с неба», — сказано в сообщении, пишет РБК.
Как правило, большинство проявлений такого дождя наблюдается после штормов, чаще всего — после смерча.
Ранее возле западного побережья Мексики сформировался тропический шторм «Пилар», скорость ветра которого достигает 72 км/ч.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
В Тбилиси во время церемонии награждения Ароняна включили гимн РФ вместо армянского Через несколько секунд, однако, организаторы поняли свою ошибку и выключили гимн РФ, включив гимн Армении
В Армении ожидается дождь с грозой Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. 1 октября температура воздуха повысится на 2-3 градуса, с 2-3 октября понизится на 4-5 градусов
Тяжелоатлет Карен Маркарян завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы Он также завоевал малую бронзовую медаль в рывке (136 кг). Второй представитель РА - Ара Аганян, тоже удостоился малой бронзовой медали, но в толчке (162 кг)
Армяно-иранский фильм «Ева» будет выдвинут на «Оскар» от РА Фильм на армянском языке является совместной продукцией Армении и Ирана