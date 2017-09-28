Вышел новый трейлер черной комедии «Смерть Сталина» (видео)
28 сентября 2017 - 11:23 AMT
PanARMENIAN.Net - В сети появился очередной проморолик фильма «Смерть Сталина» режиссера Армандо Ианнуччи. Клип опубликован на YouTube-канале Entertainment One UK.
В черной комедии снялись Стив Бушеми, Тимоти Далтон, Ольга Куриленко и Майкл Пэйлин. Лента рассказывает о первых днях после смерти Иосифа Сталина. В широкий прокат «Смерть Сталина» выйдет 20 октября, пишет Lenta.ru.
21 сентября британские СМИ объявили о возможном запрете картины Ианнуччи в России. В Минкульте России подчеркнули, что «Смерть Сталина» еще не нашла отечественных прокатчиков. Ранее в этом же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность повторения с лентой скандала вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя.
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