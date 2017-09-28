Ди Каприо сыграет Теодора Рузвельта в фильме Скорсезе
28 сентября 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Киностудия Paramount Pictures представила проект фильма о жизни 26-го президента США Теодора Рузвельта.
Режиссером байопика назначили Мартина Скорсезе. Главную роль должен будет исполнить актер Леонардо Ди Каприо, пишет Lenta.ru со ссылкой на Variety.
Сценарий напишет Скотт Блум, сыгравший в таких картинах, как «Вкусная дрянь», «Козырные тузы» и «Кафе «Донс Плам», где также появился Ди Каприо.
Дата премьеры пока не уточняется.
Скорсезе и Ди Каприо вместе работали, в частности, над лентами «Волк с Уолл-стрит», «Остров проклятых», «Отступники», «Авиатор» и «Банды Нью-Йорка».
Рузвельт возглавлял Соединенные Штаты в 1901-1909 годах. Он стал лауреатом Нобелевской премии мира в 1906 году.
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