Польша готова активизировать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
28 сентября 2017 - 12:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Польша готова активизировать сотрудничество в оборонной сфере с Арменией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша Бартошем Чихоцки в ходе встречи с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.
27 сентября Виген Саркисян принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Польша Бартошем Чихоцки.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-польского сотрудничества в оборонной и военно-промышленной сфере. Министр обороны Армении, касаясь нынешнего уровня двустороннего взаимодействия, отметил, что для реализации программ, нацеленных на развитие сотрудничества, препятствий нет.
Чихоцки в свою очередь отметил важность армяно-польского сотрудничества в оборонной сфере и подтвердил готовность польской стороны в вопросе активизации сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались также вопросы региональной безопасности.
Самое значимое
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Как отметил замминистра иностранных дел Шаварш Кочарян, представляя законопроект, в рамках СНГ действует положение о взаимных безвизовых посещениях
Особым гостем Чрезвычайного и Полномочного посла Германии в Армении Матиаса Кислера 19 июля стал водитель такси Сурен Согоян.
Partner news
Последние новости
Министр образования РФ призвала ввести уроки шахмат в школах по примеру Армении Ольга Васильева заявила о поддержке предложения по введению уроков шахмат в школьную программу по примеру Армении
В Тбилиси во время церемонии награждения Ароняна включили гимн РФ вместо армянского Через несколько секунд, однако, организаторы поняли свою ошибку и выключили гимн РФ, включив гимн Армении
Тяжелоатлет Карен Маркарян завоевал бронзу на юношеском чемпионате Европы Он также завоевал малую бронзовую медаль в рывке (136 кг). Второй представитель РА - Ара Аганян, тоже удостоился малой бронзовой медали, но в толчке (162 кг)
Армяно-иранский фильм «Ева» будет выдвинут на «Оскар» от РА Фильм на армянском языке является совместной продукцией Армении и Ирана