Польша готова активизировать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере

PanARMENIAN.Net - Польша готова активизировать сотрудничество в оборонной сфере с Арменией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша Бартошем Чихоцки в ходе встречи с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

27 сентября Виген Саркисян принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Польша Бартошем Чихоцки.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-польского сотрудничества в оборонной и военно-промышленной сфере. Министр обороны Армении, касаясь нынешнего уровня двустороннего взаимодействия, отметил, что для реализации программ, нацеленных на развитие сотрудничества, препятствий нет.

Чихоцки в свою очередь отметил важность армяно-польского сотрудничества в оборонной сфере и подтвердил готовность польской стороны в вопросе активизации сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались также вопросы региональной безопасности.