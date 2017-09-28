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Польша готова активизировать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере

Польша готова активизировать сотрудничество с Арменией в оборонной сфере
28 сентября 2017 - 12:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Польша готова активизировать сотрудничество в оборонной сфере с Арменией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Республики Польша Бартошем Чихоцки в ходе встречи с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном.

27 сентября Виген Саркисян принял делегацию во главе с заместителем министра иностранных дел Республики Польша Бартошем Чихоцки.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся армяно-польского сотрудничества в оборонной и военно-промышленной сфере. Министр обороны Армении, касаясь нынешнего уровня двустороннего взаимодействия, отметил, что для реализации программ, нацеленных на развитие сотрудничества, препятствий нет.

Чихоцки в свою очередь отметил важность армяно-польского сотрудничества в оборонной сфере и подтвердил готовность польской стороны в вопросе активизации сотрудничества.

В ходе встречи обсуждались также вопросы региональной безопасности.

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